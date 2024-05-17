Дуарте и Соболев снова тренируются со «Спартаком», Бабич продолжает восстанавливаться

В пресс-службе московского «Спартака» сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказали о состоянии трёх травмированных игроков.

Так, к тренировкам с командой вернулся парагвайский защитник Алексис Дуарте, также в строю и форвард Александр Соболев. Тем не менее, продолжает залечивать повреждение Срджан Бабич, ещё один игрок центра обороны «народной команды».

На неделе, напомним, «Спартак» вылетел из Кубка России, проиграв «Балтике» минимально в Калининграде. Теперь у коллектива остались лишь два матча в РПЛ, в которой «красно-белые» ещё могут финишировать в теории даже на втором месте.