Кафанов – о Торопе: «Не думаю, что Славе придётся играть в маске всю жизнь»

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России высказался о Владиславе Торопе и его недавней жуткой травме. Он получил перелом лицевой кости в игре ЦСКА с «Зенитом» в Кубке России.

В пятницу известный телеграм-канал написал о том, что Тороп может провести всю оставшуюся карьеру в маске. Кафанов с этим скорее не согласен.

«Не думаю, что Славе придется всю жизнь играть в маске. Может быть, на начальном периоде. У Володи Габулова и Андрея Диканя тоже были травмы кости лицевой части. Но таких травм мало. Трудно проводить какие-то аналогии», - приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Без футбола, по последним новостям, Тороп будет на протяжении четырёх месяцев.