В ЦСКА – о Торопе: «Вопрос о защитной маске сейчас не стоит»

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям московского ЦСКА отреагировал на последние новости касаемо голкипера «армейцев» Владислава Торопа, получившего в матче с «Зенитом» в среду травму лица.

Ранее известный телеграм-канал опубликовал довольно жуткий слух о том, что Торопу предстоит оставшуюся часть карьеры играть исключительно в защитной маске.

«Вопрос о маске не стоит. Но уверенно говорить об этом до операции нельзя. В большинстве своем последующее ношение маски — личное решение вратаря, основанное прежде всего на психологическом состоянии», - говорит Брейдо телеканалу «Матч ТВ».

Тороп может провести всю оставшуюся карьеру в специальной маске