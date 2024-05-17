Адиев раскрыл секрет последних успехов «Ахмата»

В последние недели после шокирующего поражения от «Балтики» (1:7) грозненский «Ахмат» окреп духом и одержал серию из пяти побед подряд. Серия позволила команде забыть о борьбе за выживание к заключительным турам сезона.

Магомед Адиев, главный тренер грозненцев назвал секрет успешной игры «Ахмата».

«У меня ответ один: секрет в единстве нашего коллектива. После прихода в команду нового тренерского штаба первое, что мы постарались сделать, — это объединить парней, придать единство на поле и за ним», - приводит слова Адиева «Матч Премьер».

На данный момент «Ахмат» занимает 10 место турнирной таблицы РПЛ с 35 баллами. В оставшихся двух турах грозненцам предстоит сыграть с «Зенитом» дома и с «Факелом» в гостях.