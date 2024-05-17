Шунин назвал переломный момент сезона для «Динамо»

Опытнейший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин назвал момент сезона, ставший для его команды переломным.

«Наверное, матч с «Зенитом», тогда уверенно выиграли 1:0. Питер потерял очки, подпустив нас близко, мы зарядились, почувствовали, что готовы бороться за чемпионство», - говорит Антон Sport24.

Как добавил Шунин, ценность самой победы ещё и в том, что в случае равенства в таблице «Динамо» будет выше благодаря личным встречам.

Перед двумя последними турами сезона РПЛ «Динамо» на два балла опережает «Зенит» и идёт на первом месте таблицы. В 29 туре «бело-голубые» примут середняка таблицы, самарские «Крылья Советов».