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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известный агент готов поставить миллион на то, что «Спартак» станет чемпионом

17 Мая 2024 • 17:07 Комментировать

Антон Смирнов, юрист, который не так давно работал с голкипером «Карабаха» Андреем Лунёвым готов поставить миллион рублей на то, что Деян Станкович сделает московский «Спартак» чемпионом России в следующем сезоне.

«Ставлю миллион рублей в письменной форме закрепленные деньги со всеми данными, что «Спартак» в следующем сезоне станет чемпионом. Жду предложений, если у кого-то в руке не трогнет», - пишет Смирнов в своём телеграм-канале.

Напомним, о приходе Станковича в «Спартак» стало известно вечером минувшего четверга. Ранее Деян работал в «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В «Спартаке» приняли решение по вратарю Лунёву

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