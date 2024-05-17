Известный агент готов поставить миллион на то, что «Спартак» станет чемпионом

Антон Смирнов, юрист, который не так давно работал с голкипером «Карабаха» Андреем Лунёвым готов поставить миллион рублей на то, что Деян Станкович сделает московский «Спартак» чемпионом России в следующем сезоне.

«Ставлю миллион рублей в письменной форме закрепленные деньги со всеми данными, что «Спартак» в следующем сезоне станет чемпионом. Жду предложений, если у кого-то в руке не трогнет», - пишет Смирнов в своём телеграм-канале.

Напомним, о приходе Станковича в «Спартак» стало известно вечером минувшего четверга. Ранее Деян работал в «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

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