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Раскрыта информация о будущем Помазуна эксклюзив

17 Мая 2024 • 16:51 Комментировать
Урал
...
Оренбург
1 2.20 X 3.50 2 3.15
19.05 12:00

Стало известно, где может начать новый сезон голкипер «Урала» Илья Помазун.

Напомним, 27-летний футболист находится в Екатеринбурге на правах аренды. Контракт вратаря принадлежит ЦСКА.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Помазун может начать следующий сезон в ЦСКА. На сегодняшний день нет конкретных сроков восстановления Владислава Торопа, а также определенности с продлением контракта Игоря Акинфеева. По этой причине руководство «армейцев» сейчас раздумывает о возможном возвращении голкипера из «Урала».

Помазун играет за «шмелей» с лета 2021 года. В этом сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 45 голов и восемь раз смог оставить свои ворота на замке.

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ЦСКА Москва Урал Игорь Акинфеев Илья Помазун Владислав Тороп трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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