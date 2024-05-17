Стало известно, где может начать новый сезон голкипер «Урала» Илья Помазун.

Напомним, 27-летний футболист находится в Екатеринбурге на правах аренды. Контракт вратаря принадлежит ЦСКА.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Помазун может начать следующий сезон в ЦСКА. На сегодняшний день нет конкретных сроков восстановления Владислава Торопа, а также определенности с продлением контракта Игоря Акинфеева. По этой причине руководство «армейцев» сейчас раздумывает о возможном возвращении голкипера из «Урала».

Помазун играет за «шмелей» с лета 2021 года. В этом сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 45 голов и восемь раз смог оставить свои ворота на замке.