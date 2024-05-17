Колосков: Тюкавин каждый сезон проводит лучше предыдущего

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне.

По мнению функционера, Тюкавин прогрессирует с каждым годом, что является отличным показателем для молодого футболиста.

«Думаю, он лучший игрок этого сезона в РПЛ. О Тюкавине говорят, потому что он ярко играет и приносит пользу своей команде», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Тюкавин принял участие в 36 встречах во всех турнирах, забил 17 голов и записал на свой счет десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах Тюкавина заинтересован «Атлетико» Мадрид.