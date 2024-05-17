Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно результатов работы Владимира Федотова во главе ЦСКА.

«У Федотова не получилось в ЦСКА. Если посмотреть на результаты, то я вижу постепенный регресс у команды. В «Сочи» у Федотова получалось все, возможно, там ему было комфортнее работать. Там он поставил игру, сделал команду. Здесь коллектив оказался сложнее для него. Команда не играет, регресс ощутим. Борьба идёт, но игры нет. Вот посмотреть на игру с «Зенитом». Это была вольная борьба, дзюдо, но футбола там не было. Нельзя играть без ударов по воротам.

Я думаю, что случай с Федотовым - это просто тот случай, когда тренер и клуб не подходят друг другу. Такое бывает, в этом нет ничего такого. Игроки, видимо, не понимают его, руководство тоже. Понятно, что недовольство есть, потому что результата нет совсем. Такое случается, просто не получилось», - сказал Пономарёв.