Бывший футболист «Спартака» высказался о назначении Станковича

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о приходе в команду Деяна Станковича.

- Как вы восприняли новость о назначении Станковича главным тренером «Спартака»?

- Спокойно. Да, футболист он состоявшийся, есть авторитет. Но что касается тренерской работы, еще рано что-то говорить. Он был наставником «Црвены Звезды», «Ференцвароша». Сказать, что это суперназначение, я не могу.

- Раз он работал в «Црвене Звезде», болельщики примут его как своего?

- Это сто процентов. Другое дело, как дальше все это будет выглядеть.

- Вы понимаете решение руководства «Спартака» назначить опять иностранца?

- Все понимают, почему это произошло. Есть португальский спортивный и генеральный директор. Они рассматривают тех тренеров, которых хотят.

- Какие плюсы вы видите в этом назначении?

- Трудно сказать. Я бы вообще дал поработать Слишковичу. Да, он остается в команде, но я не понимаю, в каком качестве. Хорошо, если он найдет со Станковичем общий язык. Но ведь новый тренер приедет со своим штабом, и не думаю, что он будет слушать Слишковича.

- Считаете, Слишковича не надо было оставлять?

- В данной ситуации да. Но мы не знаем, что подразумевают руководители клуба. Я понимаю желание Слишковича. Ему платят хорошую зарплату. Но как отнесется к нему новый тренер, я не знаю. Возможно, Станкович с ним общался. Если бы они были друзьями, я мог бы это понять.

- Новый тренер взят под чемпионство или это наставник не такого уровня?

- Однозначно, нет. Как я говорил, у него имеется авторитет и уважение, но насчет чемпионства у меня есть сомнения. Я вспоминаю момент, когда Манчини приходил в «Зенит». Это был очень титулованный тренер. Но даже он не смог привести команду к чемпионству. Сейчас опять будут новые футболисты, немалые вложения. Можно вспомнить, за какую сумму взяли Угальде. Поэтому думаю, будут дорогие приобретения, если руководство будет на это готово.

- Как думаете, почему о назначении Станковича объявили именно сейчас, за два тура до конца чемпионата?

- Это связано с вылетом из Кубка, когда стало понятно, что задача не будет решена.

Елена Григорьевская