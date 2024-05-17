Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал слухи о скорой отставке Владимира Федотова с поста главного тренера московского ЦСКА.

- Кому-то очень не нравится, что Федотов до сих пор тренирует ЦСКА. Да, в этом году у них провальный сезон, но так у всех бывает. С другой стороны, ЦСКА не может по составу сравниться ни с «Зенитом», ни со «Спартаком», ни с «Локомотивом», ни с «Динамо». В кубковом матче против «Зенита» три футболиста ЦСКА получают травмы, в том числе вратарь. Команде некем играть, но она всё равно играет. Конечно, вокруг Федотова крутится стая ребятишек, которые хотят его подвинуть. Которые хотят тренировать в Москве, где витают большие деньги. Которые не хотят работать в периферийных клубах, – пояснил Стипиди.

По итогам 28 туров чемпионата России ЦСКА идёт на шестом месте турнирной таблицы, имея 42 очка (10 побед, 12 ничьих, 6 поражений).