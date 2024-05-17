Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко назвал лучшего игрока РПЛ

17 Мая 2024 • 16:03 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
Через 20 ч. 35 мин.

Футбольный эксперт Андрей Червиченко ответил на вопрос о лучшем игроке нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Лучший футболист сезона — это, безусловно, Тюкавин. Он заслужил своей игрой. Это образец того, как нужно хотеть играть и забивать», — приводит слова Червиченко Metaratings.

В текущей кампании 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором десяти результативных передач.

После 28 туров «Динамо» находится на первом месте в Российской премьер-лиге, набрав 53 очка. Отрыв от идущего на второй строчке «Зенита» составляет два зачетных балла.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Червиченко Константин Тюкавин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Мая
16:44
Колосков: Тюкавин каждый сезон проводит лучше предыдущего
15:46
Червиченко назвал лучшего тренера текущего сезона РПЛ
15:14
Тарханов включил Тюкавина и Латышонка в список лучших игроков РПЛ
14:55
Шунин оценил перспективы Тюкавина
14:34
Смородская сомневается, что «Динамо» станет чемпионом 1
14:00
Агент Майсторовича высказался о будущем защитника в «Динамо»
13:20
Бородюк оценил шансы Тюкавина уехать в Европу 1
13:12
Бородюк высказался о шансах «Динамо» стать победителем РПЛ
12:25
Шунин высказался о возможном завершении карьеры
11:21
Шунин: «Много раз мог уйти, но оставался верен «Динамо»
11:13
Шунин: «Выиграть золото в этом сезоне было бы отлично» 1
10:35
В «Крыльях Советов» ответили на интерес к Горшкову со стороны «Спартака»
10:30
Личка – о чемпионстве: «Всё в наших руках»
10:03
Пименов ожидает, что «Динамо» будет трудно в матче с «Крыльями Советов»
09:51
Личка: «Динамо» должно думать больше о результате, а не о красивой игре»
01:01
«Динамо» приняло решение по будущему Шунина 2
16 Мая
20:45
Надёжная ставка и прогноз на матч Динамо — Крылья Советов чемпионата России — 18 мая 2024
19:21
Точилин считает, что вратарская позиция в московском «Динамо» требует усиления
19:20
Борис Игнатьев: «Динамо» имеет все основания поставить жирную точку в чемпионате»
16:18
Лунёв объявил о расставании с агентом после слухов о «Динамо»
15:43
Стало известно, кто будет судить матчи «Динамо» и «Зенита» - все назначения на тур РПЛ
14:48
Игрок «Сочи» Мигель считает, что «Динамо» выиграет чемпионат России
14:33
Аленичев - об интриге в РПЛ: «Смена чемпиона пойдёт на благо»
13:15
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Крылья Советов РПЛ — 18 мая 2024
13:15
Комбаров: «В чемпионской гонке я болею за «Динамо»
12:56
Канчельскис нашёл препятствие на пути «Динамо» к титулу
12:07
Агент Тюкавина: «Пишите про других футболистов»
15 Мая
21:46
Шитов рассказал об особенностях тренировок Осинькин
21:21
Кински: «В Чехии не будут писать о достижениях Лички в «Динамо»
19:22
В «Атлетико» высказались об интересе к Тюкавину
17:45
Петрушин: «Крылья Советов» — исторически неудобный соперник для «Динамо»
16:58
Бывший наставник «Динамо» Кульчий сравнил Захаряна и Тюкавина
16:08
Бубнов: Тюкавин пока не готов к Ла Лиге
16:02
Агент Тюкавина — о ситуации вокруг футболиста: «Она напрягает, но Костя справляется»
14:30
Экс-игрок «Динамо» Батак: «Тюкавин похож на молодого Гризманна»
14:28
Губерниев назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ 5
13:23
«Лимит на легионеров надо ужесточать!» — Дасаев
12:16
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо – Крылья Советов чемпионата России – 18 мая 2024
11:18
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Надеемся на высокую явку на матче с «Крыльями Советов»
10:23
Пивоваров — о будущем Лички: «Давайте тему контрактов обсудим по окончании сезона»
10:18
Гендиректор «Динамо» высказался об идее плей-офф в РПЛ
14 Мая
22:01
Булыкин: «Конечно, у «Динамо» сейчас не чемпионский стиль, но он всем нравится»
21:00
Колыванов: «Спрос на Тюкавина точно есть, в Европе за ним наблюдают»
20:48
Булыкин надеется, что «Динамо» накажет «Зенит» и «Краснодар»
20:42
Гранат: «Динамо» показывает отличную игру под руководством Лички
20:00
Билялетдинов высказался о шансах «Динамо» стать чемпионам в следующем туре 1
19:37
Сенников объяснил, почему у «Зенита» в этом сезоне произошел сбой
19:07
Лещенко — о продлении контракта Лички с «Динамо»: «Это приятная новость»
18:24
Контракт Лички с «Динамо» продлился автоматически
17:45
Радченко считает, что Ла Лига подойдёт Тюкавину
17:35
Пименов: Тюкавин в «Атлетико»? Пусть сначала выиграет РПЛ
14:09
Агент Тюкавина – об интересе «Атлетико»: «Кто-то туфту напишет, а я должен комментировать»
10:44
Танасиевич назвал лучшего игрока «Динамо»
09:54
Экс-игрок «Динамо» оценил шансы Осинькина возглавить сборную России
09:44
Тихонов: «Все устают от чемпионств «Зенита»
13 Мая
22:41
Танасиевич: «Я уверен, что «Динамо» уже не упустит чемпионство»
21:25
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Эмоций много, но работа еще сделана не полностью»
20:45
Что нужно «Динамо» для досрочного чемпионства на диване
20:17
Пономарёв уверен, что «Динамо» сможет удержать первое место
19:37
Дьяков: «Личка красавец, он выстроил игру «Динамо»
19:22
В «Динамо» высказались о продлении контракта с Личкой
18:32
Малафеев: «Динамо» заслужило первое место в чемпионате»
17:52
Пименов: Сейчас всё в руках и ногах «Динамо» 2
16:48
Шалимов: «Динамо» подошло к пику в самый нужный момент»
16:37
Широков назвал чемпиона РПЛ
15:40
Булыкин назвал лучшего футболиста «Динамо» в сезоне-2023/24
13:41
Тюкавин вошёл в топ-6 лучших молодых игроков в мире по важному критерию 1
13:22
Личка: Тюкавин близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ
12:27
Личка отреагировал на возможный отъезд Тюкавина в Европу 1
12:13
Глава РПЛ назвал лучших игроков сезона-2023/2024
12:03
Сёмин рассказал, что нужно сделать «Динамо», чтобы выиграть РПЛ
11:10
Терёхин ждёт от «Динамо» золота уже в текущем сезоне
12 Мая
21:35
Лещенко: «Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом»
19:13
Булыкин назвал своего любимого игрока «Динамо»
14:56
Петржела: «Горжусь Личкой, он способен стать чемпионом вместе с «Динамо»
13:25
Гафин: «Мы не горим желанием отпускать Тюкавина в Европу»
12:53
Скопинцев – о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Удача благоволит сильнейшим»
12:52
Игрок «Сочи» Сааведра: Будет хорошо, если «Динамо» станет чемпионом России
12:34
Кирьяков: «Динамо» должно стать чемпионом»
11:44
Игрок «Динамо» Фернандес: «Мы знали, что наши конкуренты проиграли и старались сделать всё, чтобы победить «Балтику»
10:41
Игрок «Динамо» Фомин: «Сейчас надо играть с холодной головой»
10:05
Дьяков: «Я восхищён «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Интер Майами» может потерять Месси Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо «Реал» расстанется с нападающим - названо имя «Реал» поставил крест на Модриче – названа причина Мане может перейти в испанский клуб - известно название Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон разозлился на Гвардиолу – названа причина 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Звезда «Реала» Винисиус признался, как относится к Беллингему «Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом»: Гвардиола похвалил игрока «Манчестер Сити»
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Бой между Минеевым и Исмаиловым официально анонсирован «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ Пивоварова: Пока не вижу, чтобы кто-то из наших теннисисток мог обыгрывать топ-3 ракетки мира Пивоварова оценила выступление российских теннисистов на «Мастерсе» в Риме Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя между Усиком и Фьюри Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.05.24 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.70 4.10 4.60
Видео
18.05.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
1.85 3.55 4.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Мая
17:19 · Россия. Премьер-лига
Адиев раскрыл секрет последних успехов «Ахмата»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Шунин назвал переломный момент сезона для «Динамо»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Известный агент готов поставить миллион на то, что «Спартак» станет чемпионом
16:51 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта информация о будущем Помазуна эксклюзив
16:44 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Тюкавин каждый сезон проводит лучше предыдущего
16:13 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Вокруг Федотова крутится стая ребятишек, которые хотят его подвинуть» эксклюзив
16:03 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал лучшего игрока РПЛ
15:46 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал лучшего тренера текущего сезона РПЛ
15:38 · Россия. Премьер-лига
Генич объяснил, почему не будет комментировать главные матчи весны
15:30 · Кубок России
«Матч ТВ» назначил комментаторов на финалы — Генич в пролёте 2 официально
15:21 · Россия. Премьер-лига
Тороп может провести всю оставшуюся карьеру в специальной маске
15:14 · Россия. Премьер-лига
Тарханов включил Тюкавина и Латышонка в список лучших игроков РПЛ
14:55 · Россия. Премьер-лига
Шунин оценил перспективы Тюкавина
14:52 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов — о Промесе: «Пусть возвращается и играет»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Смородская сомневается, что «Динамо» станет чемпионом 1
Все новости
Рекомендуем