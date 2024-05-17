Червиченко назвал лучшего игрока РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Червиченко ответил на вопрос о лучшем игроке нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Лучший футболист сезона — это, безусловно, Тюкавин. Он заслужил своей игрой. Это образец того, как нужно хотеть играть и забивать», — приводит слова Червиченко Metaratings.

В текущей кампании 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором десяти результативных передач.

После 28 туров «Динамо» находится на первом месте в Российской премьер-лиге, набрав 53 очка. Отрыв от идущего на второй строчке «Зенита» составляет два зачетных балла.