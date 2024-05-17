Червиченко назвал лучшего тренера текущего сезона РПЛ

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о лучшем тренере по итогам текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.

— Это точно Личка. Где была команда, когда он пришел? Совершить рывок и держать удар, и уже за два тура до конца «Динамо» лидирует с отрывом в два очка. Достойная работа, — цитирует Червиченко Metaratings.

Функционер заявил, что, по его мнению, сейчас лучшее «Динамо» за последние десять, а может и 15 лет.

Напомним, Марцел Личка возглавил столичный клуб в начале этого сезона. По итогам 28 туров команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на счету 53 балла.