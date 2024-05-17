Генич объяснил, почему не будет комментировать главные матчи весны

Известный комментатор Константин Генич высказался о том, что не получил назначений на финальные матчи еврокубков.

Ранее «Матч ТВ» обнародовал список комментаторов, которые будут работать на Суперфинале Кубка России и главных матчах еврокубков.

«Чтобы не было никаких домыслов и ненужных подозрений: мы сразу с Сергеем (Акулининым) обговорили и согласовали — в этом году никаких финалов», — написал Генич в своем телеграм-канале.

Журналист отметил, что считает подбор комментаторов идеальным. Кроме того, Генич поздравил всех своих коллег с назначением.

Напомним, финал Лиги чемпионов — 2022/23 комментировали Роман Нагучев и Георгий Черданцев.

«Матч ТВ» назначил комментаторов на финалы — Генич в пролёте