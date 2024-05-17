Тороп может провести всю оставшуюся карьеру в специальной маске

В финальном матче Кубка России Пути РПЛ «Зенит» - ЦСКА голкипер «армейцев» Владислав Тороп получил серьёзную травму.

Напомним, в первом тайме молодой вратарь столкнулся с защитником «сине-бело-голубых» Нуралы Алипом. У Торопа были диагностированы переломы лицевой кости.

Как стало известно Mash, 17 мая футболисту будет проведена операция. По данным источника, Тороп пропустит четыре месяца. При этом отмечается, что данная травма может серьезно сказаться на психологии игрока, как это случилось с экс-голкипером «Челси» Петером Чехом. Напомним, после травмы головы Чех провел оставшуюся карьеру в шлеме.

В текущем сезоне Тороп сыграл в 16 матчах во всех турнирах, пропустил 13 голов и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.