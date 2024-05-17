Тарханов включил Тюкавина и Латышонка в список лучших игроков РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос о лучших футболистах текущего розыгрыша чемпионата России.

«Тюкавина назову лучшим нападающим и игроком сезона. Из полузащитников выделю Мартина Крамарича из «Сочи», — приводит слова Тарханова Metaratings.

Специалист добавил, что хотел бы отметить вратарей Илью Лантратова и Евгения Латышонка.

По итогам 28 сыгранных туров лидером Российской премьер-лиги является столичное «Динамо». В копилке «бело-голубых» 53 набранных очка. Преследователями команды Марцела Лички являются «Зенит» (51 очко) и «Краснодар» (50 очков).