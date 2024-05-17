Шунин оценил перспективы Тюкавина

Опытный страж ворот «Динамо» Антон Шунин высказался о перспективах нападающего команды Константина Тюкавина. По мнению Шунина, Тюкавин готов попробовать себя в одном из европейских чемпионатов.

«Если рассуждать теоретически, он уже созрел, чтобы играть в Европе или хотя бы попробовать. Он молодой, время на адаптацию есть. Но не знаю, хочет ли Костя уезжать, если честно. Он только недавно подписал новый контракт с «Динамо» - скорее всего, там есть пункт с круглой суммой выкупа», - цитирует Шунина Sport24.

Константин Тюкавин проводит отличный сезон. В 36 матчах чемпионата и Кубка России нападающий записал на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

«Динамо» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команде Марцела Лички достаточно набрать четыре очка в двух оставшихся играх, чтобы завоевать чемпионский титул.

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