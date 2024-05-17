Гаврилов — о Промесе: «Пусть возвращается и играет»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов ответил, хотел бы он снова видеть нападающего Квинси Промеса в «Спартаке».

Напомним, ранее 32-летний игрок был освобожден из-под стражи в ОАЭ. Однако он не может покидать страну. Промесу по-прежнему грозит экстрадиция в Нидерланды.

«Если Промес приносил пользу «Спартаку», то пусть возвращается и играет. Мне без разницы его уголовные дела, пусть играет», — сказал Гаврилов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне нидерландец появился на поле в 21 матче во всех турнирах, забил восемь мячей и оформил восемь ассистов.

Трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2025 года.