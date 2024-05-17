Известный венгерский журналист Петер Силагьи в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака».

Сербский специалист приступит к работе в «Спартаке» с сезона-2024/25. В настоящий момент он возглавляет венгерский «Ференцварош».

— Что вы можете сказать о стиле игры команды при Станковиче?

— Стиль игры «Ференцвароша» сильно отличался в зависимости от того, где играла команда. В домашнем чемпионате он играл гораздо ярче, чем в Лиге Европы. Но первое, что приходит мне на ум это слово «эффективность». Также многое зависело от индивидуального мастерства игроков.

— Каким вам запомнился Станкович?

— Для Деяна это был очень странный, но очень успешный сезон. Он взял на себя команду, когда сезон начался и не имел возможности приглашать новых игроков, поэтому ему пришлось адаптироваться к команде, и он с этим прекрасно справился. Он очень импульсивный тренер с большим сердцем. Думаю, что есть тренеры с большими тактическими знаниями, чем у него, но менталитет Деяна очень подходит «Ференцварошу». Это большой клуб с большими ожиданиями от болельщиков и очень большим давлением. Даже самая маленькая неудача приводит к критике. Но Деян привык к этому и справился с давлением очень хорошо.

— Как вы думаете, получится ли у него в «Спартаке»?

— Если честно, я очень мало знаю о чемпионате России и «Спартаке». Клубы из России не играют в еврокубках, поэтому мне нечего о них сказать. Однако, зная Деяна, я уверен, что он справится. Несмотря на свою жесткость, он открыт к игрокам, он подходит к работе с душой и игрокам это нравится. Деян сочетает в себе фанатичность и требовательность и открытость. Я не могу сказать ничего о том, что происходит в «Спартаке» и в каких условиях сейчас находится команда, но думаю, что если руководство поддержит Деяна, он добьется успеха.