Смородская сомневается, что «Динамо» станет чемпионом

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах московского «Динамо» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги.

— Что-то я сомневаюсь, что «Динамо» выиграет РПЛ. Сейчас это не чемпионская команда, очень неуверенная, с большими колебаниями туда-сюда, — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

Функционер считает, что «Зенит» не стоит сбрасывать со счетов, ведь еще есть два тура.

По итогам 28 матчей «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в копилке 53 очка. На второй позиции располагается «Зенит», на счету которого 51 балл.

В 29-м туре РПЛ «Динамо» сыграет дома с «Крыльями Советов», а «Зенит» встретится в гостях с «Ахматом».