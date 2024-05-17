Бушманов: «Трансфер Угальде себя не оправдал»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о нападающем столичного клуба Манфреде Угальде.

Эксперт отметил, что трансфер форварда сборной Коста-Рики не оправдал, и это нужно признать, ведь всё-таки за него заплатили большие деньги, а качества он так и не показал.

«Наверное, он попал еще не в самый удачный период. Посмотрим, как он проявит себя в новом сезоне», - приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, что 21-летний нападающий пополнил ряды «Спартака» в зимнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт до лета 2028 года.

В текущем сезоне он принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.