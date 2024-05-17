Губерниев: «Промес — преступник и должен сидеть в тюрьме»

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

«Нафига он нужен в России? Я не жду его здесь. Вообще его ждет голландская тюрьма. Квинси Промес — преступник и должен сидеть в тюрьме», — заявил Губерниев «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что полиция ОАЭ освободила Промеса. При этом футболисту нельзя покидать территорию страны.

В текущем сезоне 32-летний игрок принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил восемь голов и оформил восемь ассистов.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.