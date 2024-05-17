Парфёнов оценил назначение Станковича на должность главного тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о назначении Деяна Станковича на должность главного тренера столичного клуба.

Экс-игрок сборной России положительно относится к назначению сербского специалиста, ведь у него хорошая игровая карьера, и есть определённый тренерский опыт, к тому же между ним и игроками не будет языкового барьера.

«Наверняка, приходя в клуб, он поставил какие‑то условия по трансферам. Так что смотрю на это положительно, а дальше будем смотреть, как обычно», - приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

Напомним, что Станкович возглавит «Спартак» по окончании нынешнего сезона.