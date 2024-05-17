Сенников: «Локомотив» должен побеждать «Факел»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящей встрече «железнодорожников» с «Факелом».

Специалист признался, что не видит, за счёт чего воронежцы могут отобрать очки у «красно-зелёных».

«Локомотив» на ходу и играет в более интересный футбол. Предматчевые расклады говорят о том, что «Локомотив» должен побеждать», — цитирует Сенникова Metaratings.

Игра 29-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Факел» состоится завтра, 18 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по мск. За всеми событиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.