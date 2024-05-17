Ерохин поделился ожиданиями от матча против «Ахмата»

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата».
Игрок отметил, что в Грозный всегда получается непростой выезд для питерского клуба.
«Сейчас так складываются обстоятельства, что мы должны все усилия, все силы, которые у нас есть, приложить для того, чтобы победить. Другого в голове просто нет», - приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».
Напомним, что за два тура до конца сезона РПЛ «Зенит» уступает «Динамо» два очка. Игра против «Ахмата» пройдёт в воскресенье, 19 мая.
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