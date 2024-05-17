Семак объяснил ротацию в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ротации состава в кубковом матче против ЦСКА. По словам специалиста, ротация была связана и с необходимостью предоставить отдых некоторым игрокам, и с планами по составу на игру Премьер-лиги против «Ахмата».

«И одно, и второе. Задача номер один – дать возможность передохнуть нашим основным игрокам. На тех позициях, где мы можем дублировать состав, мы это сделали. А где не можем, не сделали, поэтому на кого-то выпадает большая нагрузка, но с этим ничего не поделаешь», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти и пробился в суперфинал Кубка России. Там соперником команды Сергея Семака будет «Балтика».

А матч чемпионата между «Ахматом» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 19 мая. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.