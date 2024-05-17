Пинту: «Назначение Станковича показывает, что Амарал делает качественную работу»

Экс-спортивный директор «Бенфики» Тьягу Пинту высказался о назначении Деяна Станковича на должность наставника столичного «Спартака».

«Назначение Станковича показывает, что Томаш Амарал делает качественную работу. Я горжусь Амаралом. Это классно!» — приводит слова Пинту Legalbet.

По мнению функционера, Станкович является качественным тренером, у которого уже есть определенный опыт.

Ранее стало известно, что трудовой договор 45-летнего серба со «Спартаком» рассчитан на два года. К своим обязанностям Станкович приступит после окончания текущего сезона. Отметим, что исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых» Владимир Слишкович продолжит работу в клубе.