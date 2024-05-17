Агент Майсторовича высказался о будущем защитника в «Динамо»

Агент защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича Александар Важич высказался о будущем своего клиента в столичном клубе.

Агент отметил, что серб хочет остаться в составе столичного клуба, и сейчас нет никаких мыслей об аренде или уходе, и то, что он мало играет после травмы, является нормальным процессом.

«Уверен, что после летней подготовки Милан вполне может начать следующий сезон в основном составе. Так что ни о каких других вариантах, кроме «Динамо», речи не идет», - приводит слова Майсторовича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний футболист провел лишь 46 минуты в двух матчах.