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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Зенита» Семак высказался о борьбе за чемпионство

17 Мая 2024 • 13:53 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
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19.05 19:00

Рулевой «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул. На ближайший матч против «Ахмата» питерцы будут выходить, уже зная результаты своих конкурентов – «Динамо» и «Краснодара».

«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно сделать всё, что мы можем, именно мы. Неважно, как будут играть соперники – и в этом туре, и в следующем. Чтобы оставаться в числе претендентов и бороться за победу в чемпионате, нам нужно думать о своей игре», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

На текущий момент на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги располагается «Динамо» с 53 очками. «Зенит» имеет в своём активе 51 зачётный балл, а «Краснодар» - 50.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.  

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