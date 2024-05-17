Семак высказался о состоянии Артура и Мантуана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии игры чемпионата России против «Ахмата» ответил на вопрос о состоянии двух легионеров – Артура и Густаво Мантуана.

«Густаво чувствует себя лучше, я надеюсь, что он будет готов. Артур – наверное, вряд ли, у него есть небольшое повреждение. Насколько быстро он сможет реабилитироваться, восстановиться, посмотрим. Надеюсь, что в течение недели», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 19 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Динамо» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.