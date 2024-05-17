Тошич ответил, почему ЦСКА давно не становился чемпионом

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич ответил, почему клуб не выигрывал титул чемпиона России с 2016 года. Давая комментарий, Тошич указал на уровень нынешней команды «армейцев».

«Надо быть честным и признаться: да, у ЦСКА сейчас хорошая команда, но если сравнить нынешний состав с составом моего поколения, где каждый мог решить матч... Сейчас, к сожалению, футболистов такого уровня нет», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

За два тура до финиша чемпионата ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова уже потеряла шансы финишировать в тройке призёров.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в понедельник, 20 мая, - против «Пари НН» на поле соперника.