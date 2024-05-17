Семак оценил последние успехи «Ахмата»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о последних результатах «Ахмата».

Напомним, что грозненский клуб после поражения от «Балтики» (1:7) выиграл пять матчей подряд.

Специалист отметил, что «Ахмат» был в непростой ситуации, однако после успешных результатов, они практически решили задачу сохранения прописки в РПЛ.

«Что касается результатов, то я думаю, что причина в желании, командном духе и организации игры, которую привнес или немного изменил новый главный тренер», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что команды встретятся в 29-м туре РПЛ. Игра пройдёт в воскресенье, 19 мая, на домашнем стадионе «Ахмата».