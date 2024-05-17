В РПЛ могут играть 20 клубов - кто получил лицензию

Российский футбольный союз проинформировал общественность об итогах процедуры лицензирования клубов. Лицензии, позволяющие участвовать в следующем сезоне Премьер-лиги получили 20 клубов. Список выглядит так:

«Зенит», ЦСКА, «Динамо» Москва, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Пари НН», «Урал», «Факел», «Оренбург», «Балтика», «Сочи», «Химки», «Акрон», «Динамо» Махачкала, «Балтика».

Ранее мы уже сообщали, что трём клубам было отказано в лицензировании. В этом списке находится «Арсенал» из Тулы, претендующий на место в стыковых играх.