Шунин назвал три лучших игрока РПЛ сезона-2023/24

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, кого считает лучшим игроком Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Вратарь отметил, что единоличное первое место занимает его одноклубник Константин Тюкавин.

«Потом идут Чалов и Глушенков», - приводит слова Шунина Sport24.

Напомним, что за два тура до конца сезона нападающий московского «Динамо» занимает второе место в списке бомбардиров, уступая форварду питерского «Зенита» Матео Кассьерре один гол.

Также стоит отметить, что нападающий «Локомотива», по данным портала Transfermarkt, является лучшим ассистентом мира в текущем сезоне. На его счету 20 голевых передач.