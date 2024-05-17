Бородюк оценил шансы Тюкавина уехать в Европу

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк высказался о возможном переходе нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина в европейский чемпионат.

Специалист отметил, что на сегодняшний день все футболисты зависят от своих агентов, однако форвард должен сам понимать, готов ли он ехать туда, где с него будут спрашивать в два-три раза больше.

«Там уже никакой агент не поможет. История со Смоловым показательна. И важно правильно выбрать страну», - приводит слова Бородюка Livesport.ru.

Напомним, что за два тура до конца сезона РПЛ Тюкавин занимает второе место в списке бомбардиров, уступая Матео Кассьерре один гол.