Клубы из ОАЭ и Катара интересуются полузащитником «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев, ныне выступающий на правах аренды за клуб «Аль-Вахда», попал в сферу интересов представителей чемпионатов Катара и ОАЭ.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, потенциальные работодатели не планируют оформлять полноценный переход игрока. «Зенит» же может не согласиться на очередную аренду футболиста из-за недостатка россиян в заявке.

Зелимхан перебрался в «Аль-Вахду» в прошлом году. В составе этой команды полузащитник сыграл 22 встречи, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. В составе «Аль-Вахды» россиянин стал обладателем кубка Лиги ОАЭ.