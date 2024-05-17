Бородюк высказался о шансах «Динамо» стать победителем РПЛ

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк высказался о шансах столичного «Динамо» стать победителем Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Специалист пожелал удачи «бело-голубым», и считает, что игроки понимают, что им нужно воспользоваться тем шансом, который предоставил им «Зенит».

«Надеюсь, что у динамовских игроков хватит ума не слушать аналитиков, которые за два тура уже нарисовали «золото»», - приводит слова Бородюка Livesport.ru.

Напомним, что за два тура до конца сезона РПЛ подопечные Марцела Лички лидируют в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. Им достаточно набрать четыре очка, чтобы гарантировать чемпионство вне зависимости от результатов других соперников.