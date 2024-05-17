Тошич назвал самый важный момент в карьере

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о чемпионстве вместе с «армейцами» в сезоне-2013/2014 Российской премьер-лиги.

«Тот матч и гол буду помнить всю жизнь. Это самый важный момент в карьере. ЦСКА провел великолепный сезон, а я - самый результативный год в карьере. Приятно вспоминать», - передает слова Тошича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в чемпионском сезоне ЦСКА Зоран провел 36 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Сербский хавбек защищал цвета московской команды с 2010 по 2017 год.