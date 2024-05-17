Булыкин сравнил нападающих Комличенко и Сергеева

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин сравнил нападающих «Ростова» Николая Комличенко и питерского «Зенита» Ивана Сергеева, которыми, по данным журналиста Ивана Карпова, интересуются «железнодорожники».

Экс-игрок сборной России отметил, что если столичный клуб собирается найти высокорослого нападающего, то это грамотное решение, однако нужно учитывать не только игровые моменты, но и финансовые.

«Но если говорить только о футбольных качествах, то лично для меня Комличенко выглядит предпочтительнее Сергеева», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что «Локомотив» за два тура до конца сезона РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице.