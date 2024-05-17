ЦСКА сделал заявление о состоянии Торопа

Пресс-служба столичного ЦСКА выступила с заявлением о состоянии травмированного вратаря команды Владислава Торопа.
«Слава Тороп находится в одной из московских больниц. По итогам дополнительного обследования будет назначена операция, после чего можно будет определить точные сроки его восстановления», - говорится в сообщении пресс-службы «армейского» клуба.
Напомним, что вратарь получил травму в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом». Тороп столкнулся с защитником «сине-бело-голубых» Нуралы Алипом, после чего не смог продолжить встречу.
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