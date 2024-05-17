Аленичев объяснил, почему нельзя повышать зарплату лидерам «Зенита»

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что лидеры петербургского «Зенита» не заслуживают повышения заработной платы в нынешнем сезоне.
«Бразильцы играют ключевую роль. Но мы должны признать, что не такую, как в прошлом году. Они обязаны соответствовать уровню, а раз футболисты не так мотивированы, не считаю правильным говорить о повышении зарплаты», - передает слова Аленичева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что за два тура до завершения нынешнего сезона РПЛ петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Динамо» на два балла.
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