Аленичев объяснил, почему нельзя повышать зарплату лидерам «Зенита»

«Бразильцы играют ключевую роль. Но мы должны признать, что не такую, как в прошлом году. Они обязаны соответствовать уровню, а раз футболисты не так мотивированы, не считаю правильным говорить о повышении зарплаты», - передает слова Аленичева «Спорт-Экспресс».