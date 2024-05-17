Шунин назвал вратаря «Реала» на финал Лиги чемпионов

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мыслями относительно того, кто из вратарей мадридского «Реала» должен выйти в стартовом составе команды в финальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». На это место претендуют украинец Андрей Лунин и бельгиец Тибо Куртуа.

«Если Куртуа будет готов и здорово доиграет последние матчи в чемпионате, то в финале должен выйти он. Тибо - основной вратарь «Реала», - передает слова российского футболиста Sport24.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.