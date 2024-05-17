Первак прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

Юрий Первак, ранее работавший генеральным директором московского «Спартака», прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Напомним, сербский специалист начнёт работать с «красно-белыми» со следующего сезона.

«Станкович – хороший тренер. Хороший игрок был, великолепный просто. Дай Бог, чтобы у «Спартака» все получилось», – сказал Первак в беседе с Vprognoze.

Станкович ранее работал ассистентом тренера в миланском «Интере», а затем возглавлял такие команды, как «Црвена Звезда», «Сампдория» и «Ференцварош». В качестве футболиста серб выигрывал Лигу чемпионов с миланским «Интером» в 2010 году.