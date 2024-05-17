Шунин оценил игру вратаря «Реала» Лунина

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался об украинском вратаре Андрее Лунине, выступающем в чемпионате Испании за мадридский «Реал».

«Открытие сезона среди вратарей - Лунин. С Луниным «Реал» выиграл самые важные матчи в Ла Лиге и стал чемпионом. А в Лиге чемпионов он привел команду к финалу», - цитирует Шунина Sport24.

Напомним, что Лунин стал основным голкипером в этом сезоне, выиграв конкуренцию у испанца Кепы Аррисабалаги. Первый номер команды Тибо Куртуа пропустил почти весь сезон из-за травмы колена.

В текущем розыгрыше Ла Лиги украинец провел 20 матчей, в которых пропустил 13 мячей.