Мостовой – о формате Кубка России: «Никакие это не финалы, что они напридумывали?»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал формат Кубка России. Напомним, в суперфинале турнира 2 июня на «Лужниках» должны встретиться петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика».

«Что они напридумывали? В футболе всё давно придумано. Какой финал? Разве «Спартаку» после поражения от «Балтики» дали какие-то медали или кубок?», – цитирует Мостового Vprognoze.

Напомним, «Зенит» в финале Пути РПЛ обыграл московский ЦСКА в серии пенальти. «Балтика» в финале Пути регионов минимально одолела «Спартак» со счётом 1:0. При этом калининградская команда находится в зоне вылета в РПЛ.