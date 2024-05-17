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Футболист «Балтики» хочет выступать за «Реал» и «Милан»

17 Мая 2024 • 12:32 Комментировать
Ростов
...
Балтика
1 2.10 X 3.55 2 3.45
19.05 16:30

Кевин Андраде, игрок калининградской команды, рассказал, за какими клубами наблюдал в детстве.

24-летний защитник отметил, что в первую очередь хотел бы получить приглашение в сборную Колумбии.

- Есть много великих клубов: «Реал», «Милан». Это те клубы, за которыми я следил в детстве и смотрел их матчи по телевизору. Хотелось бы поиграть там, - цитирует центрального защитника «Балтики» «РБ Спорт».

Андраде выступает за клуб из Калииинграда с января этого года. На его счету 15 матчей за «Балтику» и один забитый мяч. Соглашение Андраде с клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Балтика», вышедшая в Суперфинал Кубка России, продолжает бороться за сохранение прописки в РПЛ. Сейчас команда Сергея Игнашевича с 26 баллами в активе идёт на 15 строчке в таблице.

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