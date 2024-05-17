Аленичев: «Мостовой троллит тренеров, не игравших в футбол? Есть исключения»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о критических замечаниях Александра Мостового в сторону тренеров, не выступавших на профессиональном уровне.

«Мостовой троллит тренеров, которые не играли в футбол? Есть исключения. Тот же Моуриньо не играл на профессиональном уровне, но чего достиг! Это мнение Саши», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза. В бытность игроком он выступал за «Бенфику», «Спартак», «Сельту» и несколько других клубов.