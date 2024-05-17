Шунин высказался о возможном завершении карьеры

Антон Шунин, вратарь «бело-голубых», рассказал, при каких обстоятельствах задумается о завершении карьеры.

- Пока есть силы, готов и хочу играть. Если буду чувствовать, что уступаю в конкуренции, то задумаюсь о завершении карьеры - цитирует голкипера столичной команды Sport24.

Шунин на протяжении всей карьеры играет в составе «Динамо», свой первый матч за команду он провёл в 2007 году. С тех пор в его активе 366 матчей за клуб, в которых он пропустил 408 голов. Контракт Шунина с «Динамо» истекает в июне этого года.

Динамовцы на данный момент лидируют в РПЛ, набрав 53 очка в 28 турах. 18 мая коллектив Марцела Лички встретится дома с «Крыльями Советов».