Экс-игрок ЦСКА Тошич назвал самый важный клуб в своей карьере

Сербский хавбек Зоран Тошич, ранее выступавший за московский ЦСКА, высказался насчет возможного возвращения в «армейский» коллектив.
«Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. ЦСКА для меня - самая важная команда в карьере. Я очень-очень сильно люблю этот клуб. И был бы рад помочь ему в любом качестве», - приводит слова Зорана «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Тошич защищал цвета московской команды с 2010 по 2017 год. В общей сложности полузащитник провел в составе «армейцев» 237 поединков, в которых записал на свой счет 47 забитых мячей и 41 результативную передачу.
- флегма назвал самый важный клуп в сваей карьери.. эта не уфа..
А-ха-ха-ха! )))
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