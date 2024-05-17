Экс-игрок ЦСКА Тошич назвал самый важный клуб в своей карьере

«Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. ЦСКА для меня - самая важная команда в карьере. Я очень-очень сильно люблю этот клуб. И был бы рад помочь ему в любом качестве», - приводит слова Зорана «Спорт-Экспресс».