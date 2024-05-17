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В «Спартаке» приняли решение по вратарю Лунёву эксклюзив

17 Мая 2024 • 12:15 Комментировать (1)

В московском «Спартаке» не заинтересованы в услугах бывшего голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва. На данный момент вратарская позиция - не в приоритете у «красно-белых» на летнее трансферное окно, об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

С лета прошлого года 32-летний российский вратарь выступает в чемпионате Азербайджана за клуб «Карабах». Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2024-го. Трансферная стоимость Андрея оценивается в один миллион евро.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Спартак» стал Деян Станкович. Сербский наставник начнет работу с нового сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
17 Мая 2024 в 12:21
ай.. абы че написаць.. хе..
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