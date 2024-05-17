В московском «Спартаке» не заинтересованы в услугах бывшего голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва. На данный момент вратарская позиция - не в приоритете у «красно-белых» на летнее трансферное окно, об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

С лета прошлого года 32-летний российский вратарь выступает в чемпионате Азербайджана за клуб «Карабах». Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2024-го. Трансферная стоимость Андрея оценивается в один миллион евро.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Спартак» стал Деян Станкович. Сербский наставник начнет работу с нового сезона.